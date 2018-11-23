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История в датах: 23 ноября

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Фото: Global Look Press
23 ноября 1935 года американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду. На фото: Линкольн Эллсворт, 1938 год
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Фото: Global Look Press
23 ноября 1880 года Дмитрий Менделеев был забаллотирован группой реакционно настроенных ученых на выборах в действительные члены Императорской Академии наук. На фото: Дмитрий Менделеев
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Фото: wikipedia.org
23 ноября 1993 года Москве официально вернули исторический герб. На фото: герб Москвы
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Фото: wikipedia.org
23 ноября 1957 года в Италии был опубликован роман «Доктор Живаго». На фото: обложка первого издания 1957 года
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