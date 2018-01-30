Завершаются работы над фильмом «Собибор». Режиссерский дебют Константина Хабенского посвящен знаменитому восстанию в нацистском концлагере, которое возглавил наш соотечественник Александр Печерский. Увы, сегодня об этом великом эпизоде войны начинают забывать. Но ни одна держава, считающая себя сильной, не должна забывать своих героев.

В России, как и в любой другой стране, должен существовать пантеон героев. Знать их имена, равняться на них, не забывать о подвигах предков необходимо, чтобы жить в мире. И кино может помочь сохранить память и донести это знание до новых поколений.

В застенках концлагеря Собибор, находившегося на территории Польши, с мая 1942 по октябрь 1943 года было уничтожено около 250 тысяч человек. Восстание 14 октября 1943 года, участие в котором приняли четыре сотни человек — единственный успешный мятеж в лагерях смерти. Увы, при побеге погибло 80 человек, еще 170 было уничтожено гитлеровцами после. Большая часть из бежавших была выдана местными жителями. Какими соображениями руководствовались поляки, остается загадкой. Но Александру Печерскому, лидеру повстанцев, удалось добраться до партизан. Потом он воевал на передовой в составе штурмового батальона. Был ранен и демобилизован после тяжелого ранения. В госпитале он нашел свою боевую подругу, с которой прожил всю жизнь.

О подвиге Печерского долгие годы не рассказывали. Неужели не считали его поступок героическим? Безусловно, считали. Но если начинать говорить об этом, надо рассказывать и о том, как поляки сдавали немцам бежавших заключенных. Видимо, чтобы не обострять отношения с Польшей, которая была частью социалистического блока, старались забыть и о постыдном факте предательства. Поэтому в советское время популяризировать имя Александра Печерского не представлялось возможным. Так же молчали и о Собиборе. А если и говорили о нацистских концлагерях, то чаще об Освенциме (Аушвице), Бухенвальде и Дахау.

Печерский прожил сложную жизнь. Испытания, выпавшие на его долю, были тяжелыми. За подвиги он был представлен к ордену Отечественной войны, но получил в итоге лишь медаль «За боевые заслуги». Умер Александр Аронович 19 января 1990 года в Ростове-на-Дону. Ему было 80 лет. Лишь спустя 26 лет в январе 2016 года восторжествовала справедливость. Президент посмертно наградил героя орденом Мужества.

Теперь же история Александра Печерского станет основой кино. «Собибор» — режиссерский дебют актера Константина Хабенского. Идея создания картины принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Поскольку он сам историк и возглавляет Российское военно-историческое общество, ему не безразлична судьба Печерского и его подвиг. Рассказать о нем языком кинематографа особенно важно, чтобы о жестокости нацистов не забывало подрастающее поколение. Но кажется, в напоминании нуждается и Европа. Одна за другой следуют попытки переписать историю, провести ревизию итогов Второй Мировой войны и участия в ней Красной Армии.

В 2013 году Польша предложила России, Израилю, Словакии и Нидерландам — странам, чьи граждане погибли в Собиборе, — участвовать в международном проекте по обновлению музейного комплекса на месте лагеря смерти. Планировали строительство нового мемориала, создание инфраструктуры, оборудование музея. Ведь от Собибора в Польше не осталось и следа. Сразу после восстания Печерского в конце 1943 года немцы сровняли концлагерь с землей.

Российское военно-историческое общество и министерство культуры были готовы не только финансово участвовать в работе над созданием нового музея, но и предоставить экспонаты, документы. Например, мы могли передать Указ о награждении Александра Ароновича Печерского орденом Мужества. Как можно представить музей Собибора без истории этого восстания? Но в прошлом году Польша сообщила, что отстраняет Россию от участия в этом международном проекте.

У нас все же есть слабая надежда, что польские политики одумаются. А остальные участники этого международного проекта, в частности, Израиль, сделают заявление и разъяснят Польше, кому принадлежит решающая роль в Великой Победе. Не будь таких Печерских, не было бы и Польши. Ну а что не разъяснят политики, донесет язык кинематографа. Картина Константина Хабенского «Собибор» выйдет в прокат и в Европе и будет дублирована на разных языках.

Автор - научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), заведующий Центром войн и геополитики Института всеобщей истории РАН

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