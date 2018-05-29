ПФЛ хочет внедрить круговую систему в Кубке России

В Российском футбольном союзе (РФС) в ближайшее время может встать вопрос о дальнейшем формате проведения Кубка России. Как сообщил «Известиям» источник в исполкоме организации, в Доме футбола на Таганке рассматривается вариант перевода ранних стадий турнира (1/256, 1/128 и 1/64 финала) на режим круговой системы. Эта идея возникла в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), проводящей соревнования во втором дивизионе.

В проекте нового формата, имеющемся в распоряжении «Известий», лига предполагает проводить в конце февраля — марте квалификационный турнир с участием клубов ПФЛ и, возможно, любительских футбольных команд. Все участники будут делиться на 12–14 групп по 4–6 команд в каждой. Срок проведения турнира для одной группы составит от трех до пяти дней. Проводиться он будет на стадионах и футбольных манежах, имеющих сертификат соответствия РФС. В качестве примеров в презентации турнира приводятся манежи в Москве (ЦСКА), Красноярске, Новосибирске, Омске и Екатеринбурге, арена в Саранске, строительство которой подходит к концу, а также стадионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, имеющие искусственное поле. Победители турниров выходят в 1/32 финала Кубка России, где играют с клубами первого дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Коллективы РФПЛ вступают в игру с 1/16 финала.

Согласно проекту ПФЛ, затраты на подготовку мест проведения матчей квалификационного турнира должен взять на себя РФС как организатор соревнований Кубка России. Ориентировочную стоимость подготовки лига оценивает в 12–14 млн рублей. В эти затраты входят арендная плата за использование стадиона в дни проведения матча, а также проведение дополнительных (в случае необходимости) тренировочных занятий для команд накануне игр — три для каждой команды. Согласно документу, в общую сумму включены и затраты на обеспечение условий, связанных с проведением матчей: машина скорой помощи с медицинским персоналом, пожарная машина с сотрудниками службы, служба обеспечения безопасности (контролеры-распорядители, сотрудники частной охранной организации), обеспечение команд питьевой водой и компенсация затрат в определенном регламентом размере на проведение интернет-трансляций. Прочие затраты несут клубы, участвующие в матчах этой стадии турнира.

Матчи 1/32 финала в новом формате предполагается проводить в июле. Среди участников должны быть победители квалификационного турнира, клубы ФНЛ по состоянию на июнь текущего года (кроме вышедших в ФНЛ из ПФЛ по итогам предыдущего сезона и не являющихся победителями квалификационного турнира), а также команды ПФЛ, выбывшие из ФНЛ по окончании сезона, который заканчивается в мае. Победители выходят в 1/16 финала, которая состоится в конце июля — начале августа. Сейчас игры первой стадии Кубка России с участием клубов РФПЛ проходят в сентябре.

По словам источника в руководстве одного из клубов второго дивизиона, ПФЛ рассчитывает, что подобный формат будет выгоден и ее клубам — за счет роста числа официальных игр, увеличения соревновательного периода и сокращения зимнего перерыва в первенстве ПФЛ (за счет официальных игр Кубка в конце февраля — марте), высвобождения игровых дней для команд РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ в период проведения официальных соревнований, а также организации централизованных учебно-тренировочных сборов судей и инспекторов во время квалификационного этапа Кубка.

— Главный вопрос: на какие средства любительские клубы будут выезжать на эти мини-турниры и проживать в дни их проведения на территории городов-организаторов, — отметил в беседе с «Известиями» бывший главный тренер сборной России и «Торпедо» Борис Игнатьев. — Если у РФС действительно будут средства на организацию этого процесса, идея такого формата — вполне рабочая. Другое дело, если реформировать Кубок России, надо четко продумать его схему, чтобы она жила долгие годы. Турнир должен иметь многолетние традиции, а не меняться при каждой перестановке в руководящих органах и иных обстоятельствах.

Президент ПФЛ Андрей Соколов отказался комментировать «Известиям» проект нового формата Кубка России, а вице-президент РФС Сергей Анохин отметил, что в данный момент есть разные предложения.

— Некоторые предлагают клубам РФПЛ начинать выступления с 1/256 финала и играть с любителями, — сказал «Известиям» Сергей Анохин. — Есть и идея насчет кругового формата на ранних стадиях. Всё это еще в стадии обсуждения.

По данным источника «Известий», в марте 2017 года на региональных совещаниях с участием руководства ПФЛ предложенный формат был поддержан большинством, а 10 августа был одобрен советом лиги. В письме на имя руководителей клубов от 22 августа (есть в распоряжении «Известий») Андрей Соколов известил их о том, что ПФЛ обратится в РФС с просьбой поддержать новый формат.

В мае временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев в интервью «Спорт-Экспрессу» сообщил об идее ввести двухматчевую систему розыгрыша Кубка России с играми дома и в гостях в 1/16, 1/8, 1/4 и 1/2 финала. По этой схеме турнир игрался в 2003–2007 годах. До и после этого периода все стадии проходили в один матч.

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