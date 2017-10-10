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Госдеп: дипломатия — приоритетный вариант решения кризиса в Корее

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Фото: TASS/AP/Alex Brandon
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США не исключают военного варианта урегулирования кризиса вокруг КНДР, однако решение проблемы дипломатическим путем является приоритетным, сообщает ТАСС.

Как заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, США рассматривает и военный вариант, но хочет решить вопрос дипломатическим путем. 

Ранее Трамп заявил о провале переговоров с КНДР по денуклеаризации и отметил, что «сработает лишь одно», но не пояснил, о чем идет речь.

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