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Мадрид: заявление Пучдемона о независимости Каталонии недействительно

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Объявление главы исполнительной власти Каталонии о независимости региона не может считаться юридически действительным, заявил министр юстиции Испании Рафаэль Катала Поло.

Он напомнил, что Мадрид не признает легитимности и юридической силы референдума, состоявшегося в Каталонии 1 октября. 

Правительство Испании не признает «ни закона, действие которого приостановил Конституционный суд, ни референдума, ни провозглашения независимости», — сообщает газета Vanguardia.

За видеотрансляцией выступления Пучдемона на одной из центральных площадей в городе Жироне следили более 5 тыс. каталонцев. Также около 30 тыс. человек, выступающих за независимость Каталонии, присутствовали у здания регионального парламента в Барселоне во время речи главы женералитата.

 

Как ранее сообщал портал iz.ru, Мадрид рассматривает высказывания Пучдемона, сделанные во время выступления перед региональными депутатами во вторник, 10 октября, как объявление о выходе Каталонии из состава Испании. 

Глава автономии в рамках своей речи заявил, что Каталония получила право на независимость, но призвал отложить выход Каталонии из состава Испании для диалога с Мадридом и Евросоюзом.

Референдум о независимости состоялся в автономии 1 октября. В голосовании приняли участие более 43% жителей Каталонии. Более 90% голосовавших высказались в пользу выхода женералитата из состава Испании. Полную хронологию событий, связанных с референдумом о независимости в Каталонии, читайте здесь

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