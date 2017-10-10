Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек

Число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии достигло 13 человек, судьба десятков местных жителей неизвестна, передает во вторник телеканал NBC.

Официальный сайт пожарного управления штата сообщает об 11 погибших при пожарах. По данным офиса шерифа уезда Сонома, зарегистрировано более 200 обращений о пропавших без вести. «Мы уверены, что многие из них будут найдены и вернутся к родным, но, к сожалению, мы готовы к росту числа жертв», — отметили в офисе шерифа.

Как сообщал портал iz.ru, по меньшей мере 20 тыс. жителей Калифорнии были вынуждены покинуть свои дома из-за природных пожаров, бушующих на территории штата. Порядка 100 человек пострадали в результате отравления дымом, по меньшей мере 12 из них находятся в критическом состоянии. Огнем охвачены восемь округов Северной Калифорнии.