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Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек
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Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии достигло 13 человек, судьба десятков местных жителей неизвестна, передает во вторник телеканал NBC.

Официальный сайт пожарного управления штата сообщает об 11 погибших при пожарах. По данным офиса шерифа уезда Сонома, зарегистрировано более 200 обращений о пропавших без вести. «Мы уверены, что многие из них будут найдены и вернутся к родным, но, к сожалению, мы готовы к росту числа жертв», — отметили в офисе шерифа. 

Пожар в Калифорнии
Калифорнию охватили лесные пожары. На фото: огонь достиг жилых домов в городе Корона
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Пожар в Калифорнии
В штате выжжено около 200 га земли
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Пожар в Калифорнии
Вертолет департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес тушит очаг возгорания в городе Корона, Калифорния
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Пожар в Калифорнии
Власти Калифорнии объявили эвакуацию жителей южных районов штата
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Пожар в Калифорнии
По некоторым данным, эвакуировано около тысячи человек
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Пожар в Калифорнии
Очаги возгорания тушили свыше 300 пожарных
Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Пожар в Калифорнии
ЧП из-за природных пожаров было введено в Калифорнии в начале сентября. Тогда огонь охватил 3,5 тыс. га
Фото: REUTERS/Kyle Grillot

Как сообщал портал iz.ru, по меньшей мере 20 тыс. жителей Калифорнии были вынуждены покинуть свои дома из-за природных пожаров, бушующих на территории штата. Порядка 100 человек пострадали в результате отравления дымом, по меньшей мере 12 из них находятся в критическом состоянии. Огнем охвачены восемь округов Северной Калифорнии.

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