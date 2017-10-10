Начало концерта U2 в Буэнос-Айресе отложили ради матча отбора ЧМ-2018

Ирландская рок-группа U2 отложила начало концерта в Буэнос-Айресе, чтобы поклонники могли посмотреть матч сборной Аргентины по футболу, сообщает AFP.

Для аргентинцев встреча с командой Эквадора в отборочном турнире чемпионата мира – 2018 станет ключевой. За тур до окончания группового этапа аргентинцы рискуют впервые с 1970 года не выйти в финальный турнир чемпионата мира.

Организаторы концерта сообщили, что группа U2 согласилась начать свое выступление почти на два часа позже.