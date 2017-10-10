СМИ: хакеры получили переписку Deloitte с ООН и министерствами США

В результате взлома почтового сервера международной аудиторской компании Deloitte хакеры получили доступ к электронной переписке с 350 клиентами, в том числе с ООН и четырьмя министерствами США, сообщает The Guardian.

Среди американских госучреждений, чья переписка могла быть вскрыта, называются Госдепартамент, министерство энергетики, министерство внутренней безопасности, министерство обороны, почтовая служба США, а также национальные институты здравоохранения.

Отмечается, что компания пока не может с уверенностью заявить, какие именно материалы и документы были вскрыты хакерами.

Ранее сообщалось о том, что кибератаке подверглось американское бюро кредитных историй Equifax, в результате которой хакерами были похищены персональные данные 143 млн граждан страны.