Разбор завалов в сгоревшем ТЦ «Синдика» ведут роботы

Два роботизированных комплекса были задействованы в разборе конструкций здания торгового центра «Синдика», расположенного на западе Москвы на МКАД.

«Во вторник к разбору конструкций выгоревшего здания строительного рынка «Синдика» на 65-м км МКАД приступила робототехника научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России», — заявили в пресс-службе столичного главка МЧС, которую цитирует ТАСС.

По словам представителя ведомства, разбором завалов занимаются роботизированные комплексы «Ель-10» и LUF-60.

Ранее портал iz.ru со ссылкой на ГУ МЧС сообщал о том, что пожар в ТЦ «Синдика», продолжавшийся с 8 октября, полностью потушен. Возгорание, площадь которого достигала 55 тыс. кв. м, было ликвидировано к 15:00 вторника.