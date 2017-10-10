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Разбор завалов в сгоревшем ТЦ «Синдика» ведут роботы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Два роботизированных комплекса были задействованы в разборе конструкций здания торгового центра «Синдика», расположенного на западе Москвы на МКАД.

«Во вторник к разбору конструкций выгоревшего здания строительного рынка «Синдика» на 65-м км МКАД приступила робототехника научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России», — заявили в пресс-службе столичного главка МЧС, которую цитирует ТАСС.

По словам представителя ведомства, разбором завалов занимаются роботизированные комплексы «Ель-10» и LUF-60.

Ранее портал iz.ru со ссылкой на ГУ МЧС сообщал о том, что пожар в ТЦ «Синдика», продолжавшийся с 8 октября, полностью потушен. Возгорание, площадь которого достигала 55 тыс. кв. м, было ликвидировано к 15:00 вторника.

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