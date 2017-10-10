Хоккеист «Авангарда» Лемтюгов попал в реанимацию после матча КХЛ

Хоккеист «Авангарда» Лемтюгов попал в реанимацию после матча с «Барысом»

Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов находится в реанимации после матча регулярного чемпионата КХЛ с астанинским «Барысом» (3:4).

Как сообщил агентству «Р-Спорт» президент омского клуба Владимир Шалаев, ему удалили в селезенку после удара в живот во время игры.

Отмечается, что жизни хоккеиста ничего не угрожает.

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