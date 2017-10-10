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Станцию столичного метро «Марьино» проверяют полицейские и кинологи

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Кинологи с собаками и сотрудники правоохранительных органов обследуют территорию станции московского метрополитена «Марьино» в связи с поступившим сообщением об угрозе взрыва.

«В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва на станции метро «Марьино». В настоящее время территория станции обследуется», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.

Агентство не уточняет, была ли проведена эвакуация пассажиров станции и были ли она закрыта для посещения.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что в минушее воскресенье в Москвы из-за анонимных звонков о «минировании» были эвакуированы шесть торговых центров. 

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