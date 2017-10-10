Прямой эфир
Мир
Глава Каталонии заявил, что регион имеет право на независимость
Экономика
Мантуров примет участие в заседании делового совета США и РФ
Мир
Профсоюзы вывели на манифестации во Франции 400 тыс. протестующих
Мир
МИД Украины возмутило предложение Чехии о компенсации за Крым
Мир
Известного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании
Сюжет:

Экс-губернатор Ивановской области объяснил причину своей отставки

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков записал видеообращение, в котором подвел итоги своей работы на посту главы региона и объяснил, почему он решил подать в отставку.

Коньков обратился к жителям области, «поблагодарил сограждан за помощь и поддержку, выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии региона», говорится в описании к видеоролику, опубликованному на сайте правительства Ивановской области.

«Я всегда говорил и глубоко убежден, что избранный губернатор отвечает за всё перед избравшими его жителями и президентом Российской Федерации. Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял», — заявил экс-губернатор, слова которого приводит «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин принял отставку главы Омской области Назарова
Путин подписал указ об отставке губернатора Новосибирской области
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017