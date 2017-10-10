Экс-губернатор Ивановской области объяснил причину своей отставки

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков записал видеообращение, в котором подвел итоги своей работы на посту главы региона и объяснил, почему он решил подать в отставку.

Коньков обратился к жителям области, «поблагодарил сограждан за помощь и поддержку, выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии региона», говорится в описании к видеоролику, опубликованному на сайте правительства Ивановской области.

«Я всегда говорил и глубоко убежден, что избранный губернатор отвечает за всё перед избравшими его жителями и президентом Российской Федерации. Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял», — заявил экс-губернатор, слова которого приводит «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова.