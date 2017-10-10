Самолет без шасси сел на западе Казахстана

Самолет казахской авиакомпании Air Control произвел посадку в аэропорту города Уральска на западе Казахстана без шасси.

Как сообщил Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана в Facebook, в результате инцидента никто не пострадал.

На борту самолета находились три члена экипажа. Самолет выполнял облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании TUI Airlines UK, выполнявший рейс из британского Ньюкасла в кипрскую Ларнаку, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии в связи с болезнью второго пилота.