Самолет без шасси сел на западе Казахстана
Самолет казахской авиакомпании Air Control произвел посадку в аэропорту города Уральска на западе Казахстана без шасси.
Как сообщил Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана в Facebook, в результате инцидента никто не пострадал.
На борту самолета находились три члена экипажа. Самолет выполнял облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании TUI Airlines UK, выполнявший рейс из британского Ньюкасла в кипрскую Ларнаку, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии в связи с болезнью второго пилота.