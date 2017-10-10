Всероссийский конкурс народной песни имени Плевицкой пройдет в Курске

Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой пройдет в Курске в восьмой раз. В нем примут участие 57 солистов и 20 вокальных ансамблей из 18 регионов России.

Участники конкурса по традиции побывают на родине певицы — в селе Винниково Курского района, а также посетят музей имени Надежды Плевицкой и смогут познакомиться с достопримечательностями соловьиного края, пишет «Курская правда».

Жюри конкурса возглавила народная артистка России и профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Анна Литвиненко.

Конкурс пройдет с 20 по 22 октября. Открытие состоится в Курской государственной филармонии в 18:00, а конкурсные прослушивания — в ДШИ № 1 имени Г.В. Свиридова в 9:30. 21 октября будут прослушиваться солисты, а 22 октября — ансамбли. Церемония награждения и гала-концерт победителей пройдут 22 октября в Курской государственной филармонии в 17:00.

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