Прямой эфир
Мир
Россия добилась выплаты 1,4 млрд рублей от дочерней компании HSBC
Экономика
Суд признал законным введение временной администрации в банке «Югра»
Мир
Глава Комитета регионов ЕС: каждый пятый европеец живет в бедности
Мир
Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации
Общество
Суд по делу Шакро Молодого отложен на неделю из-за неявки свидетелей

Всероссийский конкурс народной песни имени Плевицкой пройдет в Курске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой пройдет в Курске в восьмой раз. В нем примут участие 57 солистов и 20 вокальных ансамблей из 18 регионов России.

Участники конкурса по традиции побывают на родине певицы — в селе Винниково Курского района, а также посетят музей имени Надежды Плевицкой и смогут познакомиться с достопримечательностями соловьиного края, пишет «Курская правда».

Жюри конкурса возглавила народная артистка России и профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Анна Литвиненко.

Конкурс пройдет с 20 по 22 октября. Открытие состоится в Курской государственной филармонии в 18:00, а конкурсные прослушивания — в ДШИ № 1 имени Г.В. Свиридова в 9:30. 21 октября будут прослушиваться солисты, а 22 октября — ансамбли. Церемония награждения и гала-концерт победителей пройдут 22 октября в Курской государственной филармонии в 17:00.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Курске прошла летняя Спартакиада пенсионеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крестный ход с иконой Божией Матери собрал тысячи жителей Курска
В Курской области вводится запрет на посещение лесов
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017