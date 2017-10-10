Гамула: у Украины на ЧМ-2018 в России было бы очень много поклонников

Известный футбольный тренер Игорь Гамула, долгое время работавший на Украине, поделился впечатлениями после поражения команды Андрея Шевченко от Хорватии (0:2) и непопадания украинцев на чемпионат мира в Россию.

«Очень расстроился. Жаль украинцев. Ничего не предвещало поражения в первом тайме. Команда смотрелась очень хорошо», — заявил Гамула в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его словам, сборная Украины не была слабее Исландии и Хорватии, которые в итоге пробились на чемпионат мира.

«Это команды примерно одного уровня. Даже и турки к ним в конце подтягивались. Довольно ровная группа. Неслучайно интрига сохранялась до последних туров», — отметил специалист.

При этом Гамула подчеркнул, что если бы Украина все-таки пробилась на чемпионат мира, то команда поехала бы в Россию, несмотря на сложную политическую ситуацию.

«Вообще-то если бы украинцы отказались, последовали бы очень серьезные санкции со стороны ФИФА. Уверен, у команды Шевченко в России было бы очень много поклонников. Никаких проблем не возникло бы. Многие россияне переживали бы за эту команду. Простые люди не связывают футбол с политикой!» — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что во время матча между сборными Украины и Хорватии в Киеве умер болельщик.