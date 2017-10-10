Массовые проверки пройдут на дорогах Пскова

12 октября специализированная рота ДПС проведет в Пскове массовые проверки водителей. Сотрудники будут выявлять нарушения ПДД пешеходами, а также водителей, не уплативших административный штраф в установленный законом срок.

Как передает Псковское агентство информации, во вторник вопросы дорожной безопасности в интерактивной форме рассмотрели сотрудники Госавтоинспекции города Великие Луки с юными пешеходами из средней общеобразовательной школы № 13. В ходе урока безопасности школьникам совместно с автоинспектором было предложено пройти несколько станций по правилам дорожного движения и рассмотреть различные дорожные ситуации, которые могут ожидать их каждый день.

Ранее правительство России одобрило создание системы «Народный инспектор», благодаря которой россияне смогут зафиксировать нарушения правил дорожного движения, используя свой смартфон. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать приложение.