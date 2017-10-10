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Пассажир бизнес-класса устроил дебош на авиарейсе в Нью-Йорк

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Во время полета на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Нью-Йорк, один из пассажиров бизнес-класса ударил бортпроводника и устроил потасовку с другим пассажиром.

По словам официального представителя авиакомпании «Аэрофлот» Максима Фетисова, мужчина, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, сначала ударил стюардессу, а после этого решил напасть на другого клиента авиакомпании.

Меры по усмирению авиадебошира приняли его попутчики, принудительно связав мужчине руки.

«Пассажир бизнес-класса, следовавший рейсом SU102 08.10.17 г. в Нью-Йорк, по прилете в аэропорт назначения был передан полиции и ФБР», — заявил Фетисов РЕН ТВ.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что Минтранс РФ подготовил законопроект, ужесточающий наказание для дебоширов на борту самолета. Таким образом, буйные пассажиры авиакомпаний будут вынуждены заплатить штраф, размер которого планируется увеличить до 50 тыс. рублей, или могут быть арестованы на срок до 15 суток.

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