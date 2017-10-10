Мэр Орла поручил решить вопросы дальнейшей эксплуатации полигона ТБО

Мэр Орла Василий Новиков поручил администрации города проработать вопросы дальнейшей эксплуатации городского полигона ТБО.

По словам градоначальника, в этом году за всё время использования полигона с 1973 года провели системное обследование объекта с учетом экологических и технических требований законодательства. Новиков отметил, что проведенная инвентаризация показала, что полигон еще можно эксплуатировать в течение 30 лет в случае соблюдения ряда технологических условий и с учетом динамики образования отходов, сообщает InfoOrel.

В настоящее время администрации города предстоит решить вопрос о включении полигона в госреестр объектов размещения отходов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мусорные свалки дооборудуют видеокамерами, весами и датчиками радиации.