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Мэр Орла поручил решить вопросы дальнейшей эксплуатации полигона ТБО

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Мэр Орла Василий Новиков поручил администрации города проработать вопросы дальнейшей эксплуатации городского полигона ТБО.

По словам градоначальника, в этом году за всё время использования полигона с 1973 года провели системное обследование объекта с учетом экологических и технических требований законодательства. Новиков отметил, что проведенная инвентаризация показала, что полигон еще можно эксплуатировать в течение 30 лет в случае соблюдения ряда технологических условий и с учетом динамики образования отходов, сообщает InfoOrel.

В настоящее время администрации города предстоит решить вопрос о включении полигона в госреестр объектов размещения отходов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мусорные свалки дооборудуют видеокамерами, весами и датчиками радиации.

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