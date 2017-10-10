Глава МЧС Южной Осетии стал председателем местной правящей партии

Глава МЧС Южной Осетии Алан Тадтаев избран председателем крупнейшей в регионе политической партии «Единая Осетия».

Выборы состоялись во вторник, 10 октября, на внеочередном съезде партии в Цхинвале. Тадтаеву отдали свои голоса 272 из 300 делегатов съезда. Против его кандидатуры высказались семь избирателей, еще 17 бюллетеней оказались испорченными.

Партия имеет в парламенте 20 мандатов из 34. Тадтаев будет возглавлять ее в течение трех лет, сообщает агентство Sputnik.

Ранее «Единую Осетию» возглавлял Анатолий Бибилов. Он покинул свой пост после победы на выборах президента Республики Южная Осетия в апреле текущего года.