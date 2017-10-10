Последний модуль макета орбитальной станции «Мир» доставили на ВДНХ

Последний модуль макета орбитальной станции «Мир» доставлен в павильон «Космос» на ВДНХ. Модель под названием «Кристалл» перевезли в ночь на вторник с площадки Центра имени Хруничева госкорпорации «Роскосмос». Как отмечает телеканал «Звезда», данная модель является самой крупной частью макета.

До середины октября на ВДНХ перевезут еще несколько крупногабаритных экспонатов. Среди них автоматическая орбитальная станция «Алмаз», спускаемый аппарат космического корабля «Союз», беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4, жидкостные ракетные двигатели и многое другое. Полностью макет орбитальной станции «Мир» планируют открыть в марте 2018 года.

Российская станция «Мир» функционировала в орбитальном пространстве Земли с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. За это время на ней побывали 104 космонавта из 12 стран мира. Станция была затоплена в Тихом океане в 2001 году по причине устаревания оборудования.

Ранее перевоз модуля станции «Мир» на ВДНХ анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.