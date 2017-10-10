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Карельские следователи проводят проверку информации о пытках

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В Карелии проводится проверка после заявления о пытках в Сортавальском районе. Житель поселка Кааламо Сортавальского района написал в социальной сети, что вечером 5 октября двое неизвестных несколько часов истязали 28-летнего местного жителя в одном из домов населенного пункта. 

Пострадавшего били электрошокером и палкой, обливали кипятком и распыляли в лицо перцовый баллончик. Автор приложил к сообщению фотографии, а также заключение фельдшера, пишет ИА «Карелinform».

Ранее в Омске было утверждено обвинительное заключение в отношении трех жителей, которые несколько дней издевались над инвалидом. Среди фигурантов дела — 17-летняя школьница. Как установило следствие, группа подростков выпивала в квартире одного из них. Затем они начали истязать 19-летнего соседа, который не мог адекватно реагировать на происходящее в силу особенностей психики. 

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