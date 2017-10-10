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Около 120 самолетов Т-500 планируют производить в Татарстане за год

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Около 120 сельскохозяйственных самолетов Т-500 планируют производить за один год в Татарстане к 2020 году.

Компания МВЕН и обнинское научно-производственное предприятие «Технология» планируют начать производство самолетов уже в первой половине 2018 года, как только компания получит сертификат.

Ожидается, что в 2019 году производственная мощность составит 60 самолетов в год, а к 2020 году выйдет на показатель до 120, сообщает ИА «Татар-информ».

Воздушные суда Т-500 придут на смену советским самолетам Ан-2. Их выпуск прекратился еще в 1971 году. Преимущество нового аппарата состоит в корпусе. Его будут изготавливать из устойчивых к высоким температурам и коррозии материалов.

Использовать новые самолеты собираются для проведения авиахимических работ, чтобы повысить урожайность. Также предполагается использование судна для избавления лесов от вредителей.

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