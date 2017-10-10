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Трамп обвинил NY Times в том, что она подставила влиятельного сенатора

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал издание The New York Times за то, что ее журналисты серьезно подставили влиятельного сенатора от Республиканской партии Боба Коркера, когда опубликовали его критические высказывания в адрес американского лидера.

«Провальная New York Times подставила Боба Коркера, записав разговор с ним. Сделали из него дурака, а мне теперь приходится с этим разбираться», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее, сообщал портал iz.ru, сенатор от штата Теннесси, глава комитета по иностранным делам сената конгресса США Боб Коркер заявил о том, что действия президента США Дональда Трампа могут привести к «третьей мировой войне» и выглядят будто бы политик участвует в съемках реалити-шоу.

Напомним, Трамп и Коркер не в первый раз вступают в полемику, обвиняя друг друга в некомпетентности, и сенатор даже назвал Белый дом под управлением Трампа «взрослыми яслями».

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