Трамп обвинил NY Times в том, что она подставила влиятельного сенатора
Президент США Дональд Трамп раскритиковал издание The New York Times за то, что ее журналисты серьезно подставили влиятельного сенатора от Республиканской партии Боба Коркера, когда опубликовали его критические высказывания в адрес американского лидера.
«Провальная New York Times подставила Боба Коркера, записав разговор с ним. Сделали из него дурака, а мне теперь приходится с этим разбираться», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Ранее, сообщал портал iz.ru, сенатор от штата Теннесси, глава комитета по иностранным делам сената конгресса США Боб Коркер заявил о том, что действия президента США Дональда Трампа могут привести к «третьей мировой войне» и выглядят будто бы политик участвует в съемках реалити-шоу.
Напомним, Трамп и Коркер не в первый раз вступают в полемику, обвиняя друг друга в некомпетентности, и сенатор даже назвал Белый дом под управлением Трампа «взрослыми яслями».