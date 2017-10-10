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В Мурманске начата проверка после нападения собаки на ребенка

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Мурманские следователи проверяют информацию о травмах, которые получила девочка-подросток в результате нападения бездомной собаки. Инцидент произошел в районе 40-го дома по улице Лобова в столице региона. 

Родители 13-летней пострадавшей обратились в травмпункт, где медики поставили диагноз «укушенная ссадина бедра». Как сообщает ИА «Би-порт», ситуацией заинтересовались в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области Бориса Когана.

Как ранее писал портал iz.ru, СК проводит проверку по факту нападения двух собак на девятилетнего мальчика в Копейске Челябинской области. Инцидент произошел 5 октября во дворе жилого дома. Мальчик возвращался домой из магазина, когда на него напали собаки. Покусанного ребенка обнаружил водитель проезжавшей мимо машины. Пострадавший попал в реанимацию с тяжелыми травмами. У него множественные раны головы, шеи, пострадали руки и ноги. Мальчик находился на искусственной вентиляции легких.

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