МЧС РФ выразило готовность помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

Глава МЧС России Владимир Пучков выразил готовность оказать помощь США в тушении пожаров в Калифорнии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр направил телеграмму с соответсвующим предложением администратору Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Броку Лонгу.

Пучков также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что более 100 человек пострадали в результате природных пожаров, охвативших Калифорнию. Большинство из них отравились дымом.