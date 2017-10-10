Электричка в Подмосковье насмерть сбила шестилетнего ребенка
Электропоезд насмерть сбил шестилетнего ребенка в подмосковном Пушкино. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Трагедия произошла во вторник неподалеку от станции Заветы Ильича Ярославского направления МЖД примерно в 14:20.
По предварительным данным, ребенок переходил железнодорожные пути вместе с мамой в тот момент, когда мимо станции проходила электричка Москва — Сергиев Посад.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия, пишет сетевое издание m24.ru.