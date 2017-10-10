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В Воронеже планируют построить 12-этажный медицинский центр

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Мэрия Воронежа вынесла на публичные слушания проект планировки квартала вдоль Московского проспекта, рядом с Коминтерновским кладбищем. Там планируется возвести 12-этажный медицинский центр.

Заказчиком является владелец медассоциации «Эра» Владимир Рогатнев. Здание будет рассчитано на 170 посещений в смену и почти 200 сотрудников, с помощью надземного перехода его соединят со стоматологической поликлиникой, сообщает ИА «Абирег».

В настоящее время строительная компания «Выбор» депутата Александра Цыбаня возводит на Московском проспекте 17-этажный жилой дом рядом с 11-этажным бизнес-центром. Жители частного сектора, опасающиеся разрушения своих домов из-за активного строительства и ухудшения транспортной нагрузки на кольцо у памятника Славы, несколько раз выступали с публичной критикой планов застройщиков. 

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