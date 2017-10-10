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Более 80 км линий метро построят в столице в 2018–2020 годах

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Больше 80 км новых линий метро введут в эксплуатацию в Москве за 2018–2020 годы. Об этом сообщили на заседании президиума правительства Москвы.

В этот период планируется строительство 35 станций и шести электродепо. Кроме того, в планах — завершение строительства Кожуховской линии, а также продление Сокольнической линии до Коммунарки. Также запланировано строительство Третьего пересадочного контура (ТПК) метро, сообщает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что станции стартового участка ТПК введут в эксплуатацию до конца 2017 года. К этому времени завершится и строительство на новом участке Люблинско-Дмитровской линии от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». Движение на этом сегменте планируют запустить в начале 2018 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в пуске первого участка ТПК московского метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка».

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