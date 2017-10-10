Москва и Алжир — за сокращение добычи нефти

Россия рассчитывает, что государства, входящие в ОПЕК, продолжат сокращение добычи нефти. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Ахмедом Уяхьей. Беседе премьеров предшествовали встречи Дмитрия Медведева с председателем Совета нации Алжира Абделькадером Бенсалахом и председателем Национального народного собрания Саидом Бухаджей.

Соглашение о сокращении добычи было достигнуто членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 30 ноября 2016 года в Вене (Австрия). Альянс договорился снизить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день — до уровня 32,5 млн баррелей. После этого 10 декабря 11 не входящих в ОПЕК стран, в том числе Россия, согласовали сокращение добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Эти 11 государств и страны ОПЕК подписали меморандум о совместных действиях по стабилизации рынка нефти. Суммарное снижение добычи составило около 1,8 млн баррелей в сутки.

— Считаем, что договоренности, которые достигнуты и работают, позволяют удерживать цены на нефть в определенных разумных границах. За счет этого экономики получают дополнительные возможности для роста, мы продолжаем обсуждать эти вопросы с другими странами, — заявил Дмитрий Медведев. — Не менее серьезной является проблема контроля, этим мы тоже занимаемся вместе с нашими партнерами. Рассчитываем на продолжение работы вместе с алжирскими друзьями.

Ахмед Уяхья высоко оценил качество диалога двух стран по этому вопросу.

— Здесь совпадают наши жизненно важные интересы. Я имею в виду сферу углеводородов, на которую опирается экономика Алжира и которая также имеет большое значение для экономики России. Россия сыграла огромную роль в мобилизации других стран, особенно вне ОПЕК, — заявил премьер-министр Алжира. — Мы надеемся на дальнейшую реализацию соглашения по снижению добычи, чтобы цены на углеводороды стали разумными.

Дмитрий Медведев отметил важность реализации достигнутых с Алжиром договоренностей в разных отраслях, обещал предпринять все необходимые для этого шаги со стороны российского правительства.

— Спектр соглашений и возможности, которые они открывают, очень широки. Это энергетика, причем различные направления энергетики, и горнорудное дело, и промышленная кооперация. Только что впервые было подписано соглашение в области фармацевтики, — заявил глава правительства РФ.

Дмитрий Медведев отметил, что в России ждут бизнес-миссию из Алжира, чтобы перевести достигнутые двусторонние договоренности в практическую плоскость.

Также по итогам переговоров министр юстиции РФ Александр Коновалов и его алжирский коллега Тайеб Лух подписали конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Министры здравоохранения двух стран утвердили программы сотрудничества. Также достигнута договоренность о взаимодействии в сфере среднего образования. Был подписан меморандум о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и Национальной компанией по разведке, добыче, транспортировке, переработке и продаже углеводородов Sonatrach (Алжир).

Стороны обсудили сотрудничество и по другим направлениям. Это недропользование, водный транспорт, высокие технологии, космос, строительство, фармацевтика. Весьма перспективным представляется сектор АПК: Алжир ежегодно закупает значительные объемы зерна, а Россия — его крупный экспортер.

С января по июль этого года товарооборот между странами составил $1,52 млрд. В 2016 году Алжир занял 27-е место среди внешнеторговых партнеров России по этому показателю.