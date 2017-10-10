Собираемость выручки в транспорте Крыма составляет всего 15%

Добропорядочность работающих в Крыму государственных перевозчиков вызывает сомнения и требует соответствующей реакции правоохранительных органов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Собираемость крайне низкая. Это касается «Крымавтобуса», «Крымтроллейбуса», – отметил он. – Я буду просить МВД и прокуратуру подключиться. Уверен, что если поставить камеры и современные технические системы контроля, объем выручки вырастет в разы». Министр транспорта Крыма Игорь Захаров уточнил, что в кассу поступает всего 15% собираемой платы за проезд. Валидатор были закуплены еще два года назад и пылятся на складе. Об этом сообщает Крыминформ.

Не более 20% подвижного состава перевозчиков выходит на маршруты в вечернее время в Симферополе. Такие выводы минтранс региона сделал по результатам межведомственных рейдов в крымской столице. С наиболее злостными нарушителями в рамках полномочий местных властей за систематическое нарушение расписания договоры будут расторгаться. Также будут подготовлены соответствующие обращения в органы МВД о возбуждении уголовных дел по фактам невыполнения оплаченных из бюджета перевозок льготных категорий граждан. Аналогичные проверки пройдут в Ялте и Алуште на следующей неделе, а до конца месяца – в Феодосии и Керчи.