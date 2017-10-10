В Астрахани обезвредили минометную мину времен ВОВ

Житель Приволжского района Астрахани обнаружил во время строительных работ на земельном участке боеприпас времен Великой Отечественной войны. Обнаружив необычную находку, мужчина обратился в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОНа установили, что найденный боеприпас является 82-миллиметровой минометной миной.

После обследования боеприпас был вывезен в безопасное место, где впоследствии его уничтожили при помощи накладного заряда. По факту обнаружения снаряда полиция проводит проверку, сообщает телеканал «Астрахань 24».

Ранее сообщалось, что склад боеприпасов времен ВОВ был обнаружен в Севастополе. За двое суток пиротехники МЧС извлекли из-под земли 116 взрывоопасных предметов.