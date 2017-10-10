Россия добилась выплаты 1,4 млрд рублей от дочерней компании HSBC

Генеральная прокуратура РФ добилась в суде взыскания в бюджет 1,4 млрд рублей с дочернего банка британского HSBC, участвовавшего в выводе с территории России средств главой инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, это решение стало результатом работы Генпрокуратуры, осуществляющей надзор за расследованием налоговых, экономических и иных преступлений, организованных Браудером.

«Арбитражный суд Республики Калмыкия 4 октября получил исполнительный лист, по которому взыскана в субсидиарном порядке с банка ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» задолженность в размере 1,4 млрд рублей, образовавшаяся перед российскими бюджетами всех уровней», — приводит ТАСС слова Куренного.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба РФ требует взыскать с Уильяма Браудера и его партнера по бизнесу Ивана Черкасова более 4 млрд рублей.