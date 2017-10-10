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Брянцы собирают деньги на памятник фронтмену группы «Ответ Чемберлену»

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Жители Брянска организовали сбор денежных средств на установку памятника фронтмену брянской рок-группы «Ответ Чемберлену» Александру Чижикову, трагически погибшему в июле прошлого года.

«Друзья, хотим поставить Сане достойный памятник, Если вдруг кто-то хочет поучаствовать, будем очень признательны», — написал в социальной сети один из участников группы памяти музыканта.

Александр Чижиков погиб 28 июля 2016 года. Его тело с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в Брянске, рядом с одним из домов по улице Луначарского. Подозреваемые 1995 и 1997 годов рождения были задержаны в августе того же года. В качестве мотива убийства установили «ненависть в отношении определенной социальной группы». Расследование велось по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов определили, что фигуранты уголовного дела принадлежали к неформальному движению «Стрейт Эйдж Хард Лайн», «агрессивно пропагандирующему нетерпимое отношение к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками и ведущим асоциальный образ жизни». Было установлено, что молодые люди приняли артиста за бомжа, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Группа «Ответ Чемберлену» — постоянные участники музыкальных фестивалей в Брянской области и других регионах России. Музыканты выпустили два студийных альбома.

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