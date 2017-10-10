Жители Санкт-Петербурга смогут дешевле летать в Европу

Авиаперевозчик «Азимут» планирует запустить международные рейсы из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил коммерческий директор управляющей компании Пулково Евгений Ильин.

Новая российская авиакомпания «Азимут» сейчас выполняет из Петербурга регулярные рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар. По словам Евгения Ильина, эти направления сейчас набирают популярность, на них увеличивается пассажиропоток. Теперь компания приняла решение осуществлять рейсы и в страны Европы, однако пока не уточняются ни даты, ни сами страны, сообщает телеканал «78».

Авиакомпания «Азимут» базируется в Ростове-на-Дону. Она стала известна благодаря своим дешевым билетам в южном направлении. Компания планирует стать основным перевозчиком на юг. Свои низкие цены руководство «Азимута» объясняет поддержкой государства и отказывается называть себя лоукостером.