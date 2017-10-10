Прямой эфир
Мир
Россия добилась выплаты 1,4 млрд рублей от дочерней компании HSBC
Экономика
Суд признал законным введение временной администрации в банке «Югра»
Мир
Глава Комитета регионов ЕС: каждый пятый европеец живет в бедности
Мир
Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации
Общество
Суд по делу Шакро Молодого отложен на неделю из-за неявки свидетелей

Языческие идолы обнаружены в лесах под Ногинском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Ногинском в Ивашевском лесу найдены деревянный тотем высотой в 2 м и большое костровище. Местные жители, которые  обнаружили эти объекты, считают, что в этом месте неизвестные проводят языческие обряды.

В частности, как рассказали порталу «Подмосковье сегодня» жители ближайшей деревни, найденное ими сооружение сильно напоминает языческий храм. Здесь предположительно не так давно совершались жертвоприношения, о чем свидетельствуют следы большого костра. Кроме того, ранее в этом же месте у дерева грибники находили пшено и амулет.

Местные власти уже заявили, что намерены провести проверку этих сообщений. В ближайшие дни ожидается приезд представителя Кудиновского лесничества, который должен по фотографии определить точное расположение тотема, после чего местность будет обследована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В египетской мечети нашли фрагменты языческого храма
Археологи обнаружили языческую утварь в библейском городе
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017