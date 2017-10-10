Языческие идолы обнаружены в лесах под Ногинском

Под Ногинском в Ивашевском лесу найдены деревянный тотем высотой в 2 м и большое костровище. Местные жители, которые обнаружили эти объекты, считают, что в этом месте неизвестные проводят языческие обряды.

В частности, как рассказали порталу «Подмосковье сегодня» жители ближайшей деревни, найденное ими сооружение сильно напоминает языческий храм. Здесь предположительно не так давно совершались жертвоприношения, о чем свидетельствуют следы большого костра. Кроме того, ранее в этом же месте у дерева грибники находили пшено и амулет.

Местные власти уже заявили, что намерены провести проверку этих сообщений. В ближайшие дни ожидается приезд представителя Кудиновского лесничества, который должен по фотографии определить точное расположение тотема, после чего местность будет обследована.