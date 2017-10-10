Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации

Проводя ракетные испытания без предварительного уведомления, Пхеньян создает угрозу безопасности полетов гражданской авиации, заявил Совет международной организации гражданской авиации (ICAO).

Совет напомнил, что пуски ракет КНДР проводились вблизи воздушных трасс и призвал Северную Корею соблюдать положения Конвенции о международной гражданской авиации, чтобы не допустить потенциально опасных действий.

«От КНДР как страны, подписавшей Конвенцию, ожидают, что она будет уведомлять соседние страны о любой деятельности или инцидентах на ее территории, которые могут создавать факторы риска для близлежащих маршрутов гражданской авиации или выполняемых поблизости полетов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации.

Отмечается, что ICAO «стремится сотрудничать с КНДР по данному вопросу и ведет переписку с ней и соседними государствами уже в течение многих лет для улучшения надежного обмена консультативными сообщениями о безопасности полетов».

Как ранее сообщал портал iz.ru, согласно данным СМИ, Северная Корея может провести очередные ракетные испытания в период с 10 по 18 октября.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что армия США должна быть готова к военному варианту урегулирования кризиса вокруг КНДР.

Подробную историю событий вокруг кризиса на Корейском полуострове, связанного с ядерными испытаниями Пхеньяна, читайте в сюжете портала iz.ru.