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Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации
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Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Проводя ракетные испытания без предварительного уведомления, Пхеньян создает угрозу безопасности полетов гражданской авиации, заявил Совет международной организации гражданской авиации (ICAO).

Совет напомнил, что пуски ракет КНДР проводились вблизи воздушных трасс и призвал Северную Корею соблюдать положения Конвенции о международной гражданской авиации, чтобы не допустить потенциально опасных действий.

«От КНДР как страны, подписавшей Конвенцию, ожидают, что она будет уведомлять соседние страны о любой деятельности или инцидентах на ее территории, которые могут создавать факторы риска для близлежащих маршрутов гражданской авиации или выполняемых поблизости полетов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации

Отмечается, что ICAO «стремится сотрудничать с КНДР по данному вопросу и ведет переписку с ней и соседними государствами уже в течение многих лет для улучшения надежного обмена консультативными сообщениями о безопасности полетов».

Как ранее сообщал портал iz.ru, согласно данным СМИ, Северная Корея может провести очередные ракетные испытания в период с 10 по 18 октября.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что армия США должна быть готова к военному варианту урегулирования кризиса вокруг КНДР.

Подробную историю событий вокруг кризиса на Корейском полуострове, связанного с ядерными испытаниями Пхеньяна, читайте в сюжете портала iz.ru.

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