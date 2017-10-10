В Омске проверят больницу, где скоропостижно скончалась журналистка

Министерство здравоохранения Омской области проведет ведомственную проверку по факту оказания медицинской помощи журналистке ГТРК «Иртыш» Марьяне Киселевой, которая скоропостижно скончалась на прошлой неделе.

Как сообщает РИА «Омск-информ», в ближайшее время специалисты Минздрава оценят качество оказания женщине медицинской помощи врачами МСЧ № 11. Пациентка поступила в медсанчасть днем, 2 октября, а вечером того же дня скончалась. Врачи диагностировали у Киселевой двухстороннюю пневмонию.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Супруг Марьяны Киселевой, журналист Василий Романов, раскритиковал условия медучреждения, где женщина проходила лечение. По его словам, врачи сделали не все возможное для спасения его супруги и лечили ее от пневмонии «Кагоцелом» и «Арбидолом».