Прямой эфир
Мир
Россия добилась выплаты 1,4 млрд рублей от дочерней компании HSBC
Экономика
Суд признал законным введение временной администрации в банке «Югра»
Мир
Глава Комитета регионов ЕС: каждый пятый европеец живет в бедности
Мир
Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации
Общество
Суд по делу Шакро Молодого отложен на неделю из-за неявки свидетелей

Псковского барда обвиняют в призывах к экстремизму в соцсетях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Псковский городской суд заочно арестовал жителя города Дно, автора песен Бориса Яковлева, обвиняемого в экстремизме за ряд текстов, размещенных в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе, сам певец, находившийся под подпиской о невыезде, после возбуждения уголовного дела уехал из России. Сейчас он находится в центре по приему беженцев в Хельсинки. 

По версии ФСБ, кроме записей песен для YouTube, с 20 по 29 июня 2016 года Яковлев разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» пять материалов, в которых изложил свои идеи о ситуации и событиях в стране. Как передает Псковская Лента Новостей, свою вину Яковлев не признает. Барду грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по статье «Публичное оправдание терроризма» против 27-летнего жителя Североморска. Как установило следствие, в сентябре 2014 года подозреваемый разместил на своей странице в одной из соцсетей видеоролики, оправдывающие терроризм и содержащие призывы к террористической деятельности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017