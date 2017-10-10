Псковского барда обвиняют в призывах к экстремизму в соцсетях

Псковский городской суд заочно арестовал жителя города Дно, автора песен Бориса Яковлева, обвиняемого в экстремизме за ряд текстов, размещенных в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе, сам певец, находившийся под подпиской о невыезде, после возбуждения уголовного дела уехал из России. Сейчас он находится в центре по приему беженцев в Хельсинки.

По версии ФСБ, кроме записей песен для YouTube, с 20 по 29 июня 2016 года Яковлев разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» пять материалов, в которых изложил свои идеи о ситуации и событиях в стране. Как передает Псковская Лента Новостей, свою вину Яковлев не признает. Барду грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по статье «Публичное оправдание терроризма» против 27-летнего жителя Североморска. Как установило следствие, в сентябре 2014 года подозреваемый разместил на своей странице в одной из соцсетей видеоролики, оправдывающие терроризм и содержащие призывы к террористической деятельности.