Фиолетовый асфальт и оранжевые бордюры появились в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре штампованный асфальт в одном из скверов покрасили в фиолетовый цвет, а бордюры — в оранжевый. Проект реконструкции сквера ранее был утвержден управлением архитектуры города.

Подобный дизайн у многих жителей города вызвал недоумение. Некоторые назвали происходящее «массовой вакханалией перекрашивания всего в кислотные цвета». Однако были и такие, кто порадовался тому, что город перестал быть «серым», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Между тем, как сказала агентству член группы проектировщиков сквера Алена Маринина, был запрос на то, чтобы сквер стал ярче. Дизайнеры добавили на этапе реализации только оранжевый цвет, поскольку он «идеально гармонирует с зелеными насаждениями и вписывается в общую концепцию». Кроме того, со временем цвета потускнеют.

Архитекторы призвали жителей Комсомольска сделать выводы после окончания реконструкции сквера, чтобы оценить в целом новый образ пространства. В проектной группе считают, что многие недовольные изменят свое мнение после того, как увидят, насколько удачно цветовое решение сочетается с садами камней из мраморной крошки, новым освещением, уличной мебелью и ландшафтным дизайном.

Напомним, сами работы идут в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Они должны завершиться к 20 октября.