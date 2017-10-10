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Общество
Суд по делу Шакро Молодого отложен на неделю из-за неявки свидетелей

Суд по делу Шакро Молодого отложен на неделю из-за неявки свидетелей

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Никулинский суд Москвы 17 октября продолжит рассмотрение дела Захария Калашова, известного под криминальным псевдонимом Шакро Молодой, и его подельников, обвиняемых в вымогательстве. Завершить процедуру не удалось из-за нехватки свидетелей. Соответствующее решение огласил судья Константин Дубков. 

Согласно установленному Дубковым порядку, суд сначала выслушает свидетелей обвинения, затем изучит письменные доказательства прокуроров и только после этого приступит к изучению позиции стороны защиты.

Во вторник, 10 октября, прокурор в зале суда зачитала обвинение фигурантам дела о вымогательстве в ресторане Elements на Рочдельской улице. Калашов и 12 других подсудимых отказались признать свою вину. 

«Обвинение понятно. Вину не признаю», — приводит «Интерфакс» слова Калашова. 

Как сообщал портал iz.ru, конфликт, связанный с вымогательством у владельцев ресторана Elements на Рочдельской улице 8 млн рублей в декабре 2015 года, привел к перестрелке. В результате погибли два человека

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