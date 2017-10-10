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Дом-музей архиепископа Луки появится в Тамбове

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Дом-музей архиепископа Луки появится в Тамбове. Учреждение расположится в доме № 9 на Комсомольской улице. Данное здание было восстановлено в том виде, в котором оно существовало в 1944 году, когда в нем жил выдающийся медик. Кроме того, возле музея планируется установить памятник в честь православного подвижника, сообщает «Тамбовский курьер».

Архиепископ Лука (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) был пострижен в монахи в 1923 году с именем Лука и наречен епископом Барнаульским, викарием Томской епархии. В дальнейшем (с апреля 1946 года) был провозглашен архиепископом Симферопольским и Крымским. В мирской жизни он был доктором медицинских наук, хирургом, автором научных трудов по анестезиологии и хирургии.

За свои религиозные убеждения он не раз подвергался репрессиям и в общей сложности провел в трех ссылках 11 лет, будучи полностью реабилитированным лишь в 2000 году. Украинская православная церковь причислила архиепископа Луку к лику святых в ноябре 1995 года, а в августе 2000 года он был канонизирован Русской православной церковью.

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