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Новое фондохранилище построят в Херсонесе

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В Херсонесе появится новое фондохранилище. Об этом было заявлено на междунарой научной конференции, которая прошла в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». На нее съехались 60 ученых из России, Белоруссии, Румынии, Грузии и Украины.

Как рассказала порталу «ForPost» директор музея-заповедника Светлана Мельникова, фондохранилище необходимо для части экспонатов музея. Оно появится в районе Античного проспекта. Там построят так называемое открытое хранение, которое можно будет назвать еще одним музеем. Кроме того, в этом месте будет располагаться детско-юношеский музейный центр.

Площадь фондохранилища составит около 2 тыс. кв. м. Начать и завершить строительство планируется в течение ближайших двух лет. На эти цели будет выделено около 600 млн рублей из федерального бюджета.

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