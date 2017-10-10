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Песков: встреча Путина и главы МИД Сирии в Сочи не запланирована

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что в ходе своей рабочей поездки в Сочи Владимир Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

«С Муаллемом — нет. Пока в графике ничего нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли организована встреча главы государства с сирийским министром, который в эти дни находится в Сочи.

Напомним, встреча глав МИД России и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муаллема в Сочи запланирована на 11 октября.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что во вторник в Сочи Владимир Путин примет участие в совещании по криптовалютам.

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