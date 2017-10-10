Полиция пресекла наркотическую вечеринку в подмосковном лесу

Полиция пресекла несанкционированную дискотеку в лесу в Серпуховском районе Подмосковья у участников которой во время проверки были обнаружены галлюциногенные грибы и синтетические наркотики. Арестован распространитель психотропных веществ, сообщила во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сбытчиком наркотических веществ оказался 27-летний житель подмосковных Химок, передает «РИА Новости». В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в их незаконном распространении.

Правоохранительные органы провели рейд на несанкционированной дискотеке в лесу в Серпуховском районе Подмосковья, на которой собрались около 300 человек.

Полицейские направили на медицинское освидетельствование в связи с подозрением на наркотическое опьянение около 20 участников опен-эйра, сообщает «ТВ Центр».

Напомним, основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал ранее краткий перечень вредных привычек, от которых ему пришлось отказаться ради созидания. В список попали алкоголь, наркотики, никотин, лекарства, кофе, чай, энергетики, вредная еда и сладкие газированные напитки, а также телевидение и мясо животных.