Средняя зарплата москвичей к 2020 году составит 76 тыс. рублей

Средняя номинальная зарплата в Москве в 2020 году составит 76 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов со ссылкой на прогноз социально-экономического развития города.

Он также добавил, что в 2018 году средняя зарплата жителей Москвы составит 67 тыс. рублей. Таким образом, в следующем году рост номинальной зарплаты составит 7,8%.

Ефимов отметил, что прогнозы составлены на основе данных налоговой службы и пенсионного фонда. Также они были сверены с прогнозами банков, которые работают в российской столице. Как сообщает НСН, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что с 2018 по 2020 год ожидается улучшение основных социально-экономических показателей развития города.

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