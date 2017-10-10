Новый баскетбольный зал в Благовещенске открыл звезда NBA Андре Миллер

Новый баскетбольный зал открыли в Политехническом колледже Благовещенска. Сама церемония стала настоящим событием в городе, ведь в ней принял участие чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Андре Ллойд Миллер.

Дело в том, что баскетбольная площадка обновлялась в рамках совместного проекта профессиональной баскетбольной ассоциации NBA и группы СИБУР. Этот зал стал десятым по счету, реконструированным в рамках проекта в России.

На церемонии открытия зала присутствовали несколько сотен человек. Легенда баскетбола провел мастер-класс для молодых спортсменов. Он признался, что, когда был ребенком, не имел возможности встретиться со своим любимым игроком.

«Поиграть сегодня с детьми — для меня самое важное, что я могу сделать», — заявил Миллер.

Сам зал оснастили современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами NBA. Там установлена новая система освещения, положено профессиональное спортивное покрытие и нанесена специальная разметка.

Как уточняет ИА «Амур.инфо», Миллер является одним из немногих игроков в мире, который набрал как минимум 16 тыс. очков, сделал 8 тыс. передач и 1,5 тыс. перехватов мяча.