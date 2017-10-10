Прямой эфир
Общество
Минюст сообщил о начале выплат компенсаций по решению ЕСПЧ о Беслане
Мир
Эрдоган: надеюсь, что «Турецкий поток» будет продлен до Сербии
Общество
Роскомнадзор проверят причины нарушения CNN российских законов
Мир
Президент Чехии назвал потерю Крыма Украиной «завершенным делом»
Армия
Часы из экипировки «Ратник» смогут работать после ядерного взрыва

Алтайского врача-анестезиолога осудили за смерть новорожденного

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Славгороде Алтайского края врача-анестезиолога-реаниматолога признали виновной в причинении смерти по неосторожности новорожденному ребенку из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Трагедия произошла в сентябре 2014 года. 

58-летняя женщина оказывала реанимационные действия малышу, родившемуся с признаками кислородного голодания. Медработник несвоевременно предприняла экстренные мероприятия по обеспечению организма ребенка кислородом и не поместила ребенка в теплый кувез.

В результате у новорожденного развились легочная и сердечно-сосудистая недостаточность, спасти малыша не удалось. Об этом сообщает altapress.ru. Суд назначил обвиняемой наказание в виде одного года лишения свободы.

За последнее время в России существенно сократилась младенческая и материнская смертность. В этом году она достигла исторического минимума — за пять лет снизилась почти в два раза, сообщили ранее в Минздраве. Такого результата удалось добиться, в частности, и благодаря открытию новых перинатальных центров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижегородской области больницу оштрафовали за смерть новорожденного
СК возбудил дело после смерти новорожденной девочки в Хабаровске
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017