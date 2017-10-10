Алтайского врача-анестезиолога осудили за смерть новорожденного

В Славгороде Алтайского края врача-анестезиолога-реаниматолога признали виновной в причинении смерти по неосторожности новорожденному ребенку из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Трагедия произошла в сентябре 2014 года.

58-летняя женщина оказывала реанимационные действия малышу, родившемуся с признаками кислородного голодания. Медработник несвоевременно предприняла экстренные мероприятия по обеспечению организма ребенка кислородом и не поместила ребенка в теплый кувез.

В результате у новорожденного развились легочная и сердечно-сосудистая недостаточность, спасти малыша не удалось. Об этом сообщает altapress.ru. Суд назначил обвиняемой наказание в виде одного года лишения свободы.

За последнее время в России существенно сократилась младенческая и материнская смертность. В этом году она достигла исторического минимума — за пять лет снизилась почти в два раза, сообщили ранее в Минздраве. Такого результата удалось добиться, в частности, и благодаря открытию новых перинатальных центров.