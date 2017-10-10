Четыре человека пострадали при аварии в Игринском районе Удмуртии

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Игринском районе Удмуртии, сообщает первый отдел ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла на 289-м км трассы Елабуга–Пермь 9 октября в 6:45. По предварительным данным, водитель за рулем транспортного средства марки «Лада» по невыясненным обстоятельствам протаранил железобетонное ограждение, сообщает ИА «Сусанин».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре пассажира легкового автомобиля. Все четверо — женщины 1981, 1971, 1967 и 1947 годов рождения. Степень тяжести полученных женщинами травм не уточняется.