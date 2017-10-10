Аресты имущества РФ по делам ЮКОСа во Франции будут сняты

Аресты имущества России будут сняты, так как все судебные производства, инициированные бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС, прекращены. Об этом заявил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

Он подчеркнул, что Франция стала последней страной, в которой отменены аресты российского имущества по искам ЮКОСа.

По словам Кондакова, об этом решении стало известно за несколько часов до того, как как Россия должна была подать свое очередное заявление в Апелляционный суд Парижа.

«Сегодня, 10 октября, бывшие акционеры ЮКОСа объявили о полном прекращении инициированных ими в декабре 2014 года разбирательств по признанию и исполнению во Франции решений гаагского арбитража. Это означает, что все аресты с имущества Российской Федерации во Франции будут окончательно сняты», — приводит ТАСС слова Кондакова.

По мнению главы МЦПЗ, такой исход стал возможен благодаря совместным усилиям Министерства юстиции, МИД РФ, МЦПЗ и группы зарубежных адвокатов.

Как ранее сообщал портал iz.ru, арест российского имущества по делу ЮКОСа в Бельгии был снят в июне текущего года.

Российское имущество во Франции и Бельгии было арестовано в июне 2015 года во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа.