Сбросы сточных вод привели к размножению водорослей в водоемах РТ

Сбросы неочищенных сточных вод привели к размножению сине-зеленых водорослей в части водоемов Республики Татарстан, сообщали прокурор природоохранной межрайонной прокуратуры РТ Ильсур Гильмутдинов в ходе пресс-конференции.

По факту сбросов неочищенных сточных вод, которые приводят к проблеме, в Татарстане постоянно возбуждаются уголовные дела. По словам Ильсура Гильмутдинова, сейчас большинство предприятий региона имеют подобные иски. Также прокурор отметил, что существуют серьезные проблемы в работе с некоторыми очистными сооружениями, но постройки новых продолжаются, сообщает ProKazan.ru.

Кроме того, на пресс-конференции обсудили проблему низкого показателя поставки на учет земель лесного хозяйства. По имеющейся информации, всего в Татарстане на данный момент зарегистрировано около 18 процентов земель. Нарушения, которые связаны с самовольным захватом территорий лесного фонда, фиксируются каждый год.