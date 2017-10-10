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Сбросы сточных вод привели к размножению водорослей в водоемах РТ

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Сбросы неочищенных сточных вод привели к размножению сине-зеленых водорослей в части водоемов Республики Татарстан, сообщали прокурор природоохранной межрайонной прокуратуры РТ Ильсур Гильмутдинов в ходе пресс-конференции.

По факту сбросов неочищенных сточных вод, которые приводят к проблеме, в Татарстане постоянно возбуждаются уголовные дела. По словам Ильсура Гильмутдинова, сейчас большинство предприятий региона имеют подобные иски. Также прокурор отметил, что существуют серьезные проблемы в работе с некоторыми очистными сооружениями, но постройки новых продолжаются, сообщает ProKazan.ru.

Кроме того, на пресс-конференции обсудили проблему низкого показателя поставки на учет земель лесного хозяйства. По имеющейся информации, всего в Татарстане на данный момент зарегистрировано около 18 процентов земель. Нарушения, которые связаны с самовольным захватом территорий лесного фонда, фиксируются каждый год.

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